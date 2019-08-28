كوريا الجنوبية تأسف لسريان قرار اليابان بشطبها من القائمة البيضاء للشركاء التجاريين

سول - (أ ش أ):

أعربت كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، عن "أسفها العميق" حيال شطب اليابان لها رسميا من قائمة الشركاء التجاريين المفضلين ودعت إلى التراجع الفوري عن أحدث قيود فرضتها طوكيو على الصادرات.

وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية أن النائب الأول لوزير الخارجية الكوري الجنوبي تشو سي-يونج استدعى السفير الياباني لدى كوريا الجنوبية ياسوماسا ناجامين؛ للاحتجاج على حذف سول من القائمة البيضاء، وهي الخطوة التي تعتبرها كوريا الجنوبية أنها انتقام سياسي آخر لأحكام المحكمة العليا لكوريا الجنوبية العام الماضي ضد الشركات اليابانية بشأن العمل القسري في زمن الحرب.

ودخل قرار طوكيو برفع كوريا الجنوبية من "القائمة البيضاء" حيز التنفيذ اليوم على الرغم من دعوات سول المتكررة لإيجاد حل دبلوماسي والتحذيرات من أن القيود المفروضة على الصادرات ستقوض مبادئ التجارة الحرة، وتعرقل سلاسل التوريد الدولية وستؤثر سلبًا على الاقتصاد العالمي.

وأعرب كيم إين-تشول المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الجنوبية في بيان عن "الأسف العميق والاحتجاج الشديد على استبعاد بلدنا من القائمة البيضاء وتحث الحكومة اليابان على التراجع فورا عن هذا الإجراء".

وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية في بيان صحفي منفصل إن "نائب وزير الخارجية تشو أعرب عن قلقه العميق بشأن تنفيذ اليابان لهذا الإجراء رغم أن حكومتنا دعت باستمرار إلى الإلغاء الفوري له ودعت إلى بذل جهود مشتركة لإيجاد حل دبلوماسي".

وأضاف البيان "حث تشو بشدة اليابان على إجراء حوار ومشاورات بين البلدين على نحو جدي لإيجاد حل معقول للقضية".