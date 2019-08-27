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    رجال الإطفاء يكافحون نيران حرائق الغابات في بوليفيا

    11:23 م الثلاثاء 27 أغسطس 2019
    رجال الإطفاء يكافحون نيران حرائق الغابات في بوليفيا

    رجال الأطفاء أرشيفية

    لاباز / بوينس آيرس - ( د ب أ )

    تكافح الفرق التابعة لأجهزة الطوارئ في شرقى بوليفيا حرائق الغابات في هذا البلد الواقع في أمريكا الجنوبية ، حيث أعلن رئيس بوليفيا إيفو موراليس اليوم الثلاثاء أنه تم إخماد سبعة الآف حريق من إجمالى ثمانية الآف حرائق الغابات .

    وقال موراليس إن حوالي 1800 جندي من الجيش و 450 رجل شرطة يشاركون في جهود الطوارئ في منطقة تشيكيتانيا . وتم إسقاط أكثر من مليوني لتر من المياه على حرائق الغابات من طائرات مكافحة الحرائق في الأيام الأخيرة.

    وتواجه أمريكا الجنوبية حاليًا موجة من الحرائق ، حيث تأثرت البرازيل وفنزويلا وبوليفيا وكولومبيا بشدة.

    بوليفيا حرائق الغابات أمريكا الجنوبية

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