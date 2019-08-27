انفجار كبير في قطاع غزة ومقتل شخصين

القاهرة – مصراوي:

قالت وسائل إعلام محلية فلسطينية، الثلاثاء، إنه تم سماع دوي انفجار غرب مدينة غزة.

وكتب وزير الصحة في قطاع غزة أشرف القدرة عبر حسابه على موقع تويتر "استشهاد 2 من المواطنين وإصابة مواطن ثالث بجراح خطيرة جراء الاستهداف الصهيوني لغرب غزة".

يأتي ذلك ساعات من استهداف مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، لموقع شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وقال شهود عيان، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن مدفعية الاحتلال أطلقت قذيفة واحدة على الأقل صوب موقع شرق المخيم، ما أدى لوقوع خسائر مادية فيه دون أن يبلغ عن إصابات في صفوف المواطنين.

كما سمع دوي انفجار شمال قطاع غزة في ظل تحليق مكثف لطائرات الاحتلال.