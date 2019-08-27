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    تقرير: أمريكا تعتزم إجراء محادثات مباشرة مع الحوثيين

    02:01 م الثلاثاء 27 أغسطس 2019
    تقرير: أمريكا تعتزم إجراء محادثات مباشرة مع الحوثيين

    الحوثيين

    واشنطن- (د ب أ):

    نقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الثلاثاء عن مصادر مطلعة القول إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تستعد لإطلاق محادثات مباشرة مع مليشيات الحوثي في اليمن، في مسعى لإنهاء الحرب المستمرة هناك منذ أربع سنوات.

    وقالت المصادر إن الولايات المتحدة تتطلع إلى دفع السعودية إلى المشاركة في "محادثات سرية في سلطنة عمان، مع قيادات حوثية في مسعى للتوسط لإعلان وقف لإطلاق النار في اليمن".

    ووصفت الوكالة التحرك بأنه "قد يفتح أول قناة مهمة بين إدارة ترامب والحوثيين في وقت تزداد فيه المخاوف من نشوب حرب إقليمية أوسع نطاقا".

    ووفقا للمصادر المطلعة، سيقود المحادثات من الجانب الأمريكي الدبلوماسي المخضرم كريستوفر هنزل، الذي أصبح في أبريل أول سفير لإدارة ترامب لدى اليمن.

    الحوثيين أمريكا ترامب اليمن

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