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    ترامب يحذر جونسون من صعوبة التعامل مع الاتحاد الأوروبي

    07:20 م الإثنين 26 أغسطس 2019
    ترامب يحذر جونسون من صعوبة التعامل مع الاتحاد الأوروبي

    دونالد ترامب

    بياريتز (فرنسا) - (د ب أ):

    واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كيل المديح لرئيس الوزراء البريطاني الجديد، بوريس جونسون، قائلا إنه حظى بـ"يومين ونصف رائعين" معه في قمة مجموعة السبع في فرنسا.

    وقال ترامب: "لقد كنت أنتظره ليصبح رئيسا للوزراء منذ نحو ست سنوات.. لقد قلت له: ما الذي أخرك كثيرا؟"

    ورفض ترامب قول ما إذا كانت بريطانيا أو الاتحاد الأوروبي سيكون أكثر أهمية للولايات المتحدة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) ولكن حذر جونسون من أن التكتل هو "عبارة عن مجموعة قوية للغاية من الأشخاص. إن لديهم أفكارهم ولا يسهل التعامل معهم، يمكنني قول هذا".

    دونالد ترامب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون فرنسا الاتحاد الأوروبي

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