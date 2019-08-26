مقتل ضابط وجندي في هجوم لداعش شمال غرب الموصل العراقية

الموصل (العراق) - (د ب أ):

أعلنت قيادة عمليات نينوى العراقية اليوم الاثنين مقتل ضابط وجندي وإصابة آخر في هجوم شنه عناصر داعش على نقطة سيطرة للجيش العراقي شمال غرب الموصل 400 كم شمال بغداد.

وقال المتحدث باسم قيادة عمليات نينوى العميد محمد الجبوري إن"عناصر داعش هاجموا اليوم نقطة سيطرة تابعة للجيش العراقي في قرية عيونات ضمن قضاء سنجار، 110كم شمال غرب الموصل، وتمكنوا من قتل ضابط برتبة رائد وجندي وإصابة آخر بجروح قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة".

وأفاد بأنه"تم العثور اليوم على ثلاث جثث لشباب في منطقة اليابسات في الساحل الأيمن من غربي الموصل عليها آثار تعذيب وإصابات بطلقات نارية في منطقة الرأس والصدر، مشيرا إلى أن الشباب من سكان قضاء الحضر/ 90كم جنوب غرب الموصل حسب بطاقاتهم للشخصية".

وأضاف أنه"تم اليوم أيضا إحباط محاولة تفجير عجلتين مفخختين وتفجير كدس للعتاد في مخبأ كبير، والعثور على نفق كبير يضم أسلحة واعتدة بالقرب من سلسلة جبال العطشانة في بلدة بادوش 25 كم شمال غرب الموصل".

ومازالت مناطق عديدة من محافظة نينوى، خاصة القريبة من الحدود السورية شمال غربي البلاد، تشهد نشاطا لخلايا تنظيم داعش التي تنفذ عمليات اختطاف وقتل وتفجيرات وتجبر عوائل على النزوح من مناطقها على الرغم من القضاء على تنظيم داعش عسكريا في معظم مناطق البلاد.