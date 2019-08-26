طائرات إسرائيلية تقصف موقعًا لـ"حماس" في قطاع غزة دون وقوع إصابات

غزة- (د ب أ):

قالت مصادر فلسطينية إن طائرات حربية إسرائيلية أغارت صباح اليوم الاثنين، على موقع تدريب يتبع لحركة حماس في قطاع غزة بعد إطلاق قذائف على جنوب إسرائيل.

وذكرت المصادر لـ(د.ب.أ) أن الطائرات الإسرائيلية قصفت بعدة صواريخ موقعًا للجناح العسكري لحركة حماس في بلدة بيت لاهيا الحدودية شمال قطاع غزة، ما أدى إلى وقوع أضرار فيه دون وقوع إصابات.

وقبل ذلك أعلنت الإذاعة الإسرائيلية العامة رصد إطلاق 3 قذائف صاروخية من قطاع غزة على جنوب إسرائيل اعترضت منظومات القبة الحديدية اثنتين منها فيما سقطت القذيفة الثالثة في منطقة غير مأهولة.

وحسب الإذاعة أصيبت إسرائيلية بجروح طفيفة أثناء ركضها إلى مكان محصن فيما أصيب ستة آخرون بالهلع.

وأضافت أن المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية للحكومة الإسرائيلية سيعقد صباح الاثنين جلسة استثنائية بمشاركة رؤساء الأجهزة الأمنية والعسكرية للاستماع إلى تقارير أمنية واستخباراتية حول التصعيد الأمني في الجبهتين الجنوبية والشمالية لإسرائيل.

وشهد قطاع غزة إطلاق متقطع لقذائف صاروخية باتجاه إسرائيل بالتزامن مع مقتل تسعة نشطاء فلسطينيين غالبيتهم من حركة حماس منذ مطلع الشهر الجاري باستهداف إسرائيلي لدى محاولتهم اختراق السياج الحدودي مع القطاع في عمليات "فردية" بحسب الحركة.​