أمريكا تدعم إسرائيل بعد هجومها في سوريا

واشنطن - (د ب أ)

ذكرت الخارجية الأمريكية في بيان اليوم الأحد أن وزير الخارجية مايك بومبيو "عبر عن دعمه لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها من التهديدات التي يفرضها الحرس الثوري الإيراني واتخاذ الإجراء لمنع أي هجمات وشيكة على أصول إسرائيلية في المنطقة".

ونقلت اليوم وكالة أنباء بلومبرج عن البيان أن بومبيو ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحثا فى اتصال هاتفى كيف أن إيران تعزز وجودها في سوريا من أجل تهديد إسرائيل وجيرانها.

ووفقا للبيان، أشار نتنياهو إلى أن إسرائيل سوف تشن ضربات على الحرس الثوري الإيراني الذي يستهدف إسرائيل أينما كانت قواته.

وفي وقت سابق، قالت إسرائيل إنها قصفت أهدافا في سوريا لتدمير طائرات إيرانية مسيرة.