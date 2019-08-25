مجموعة السبع تُكلّف ماكرون بتوجيه رسالة لإيران بشأن ملفها النووي

باريس- أ ش أ:

اتفق قادة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، الأحد، على تكليف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتوجيه رسالة إلى إيران فيما يخص ملفها النووي.

وقالت المجموعة، حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية في نبأ عاجل اليوم: "إنه من المبكر جدا التفكير في إعادة روسيا إلى مجموعة الدول الكبرى".

وانطلقت قمة الدول الصناعية السبع الكبرى (جي 7) أمس السبت في مدينة بياريتز الفرنسية المطلة على المحيط الأطلسي، فيما من المقرر أن تُختتم أعمالها غدا الاثنين.

وهذه هي النسخة الـ45 من القمة، ويمثل الدول الصناعية السبع الكبرى أصحاب أعلى المناصب في البلاد، أي الرؤساء ورؤساء الحكومات. وكانت المجموعة تُعرف بمجموعة الدول الصناعية الثماني الكبرى (جي 8)، إلى أن تمّ استبعاد روسيا منها بعد ضمّها شبه جزيرة القرم من أوكرانيا عام 2014.​​