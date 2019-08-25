جونسون خلال لقائه مع ترامب: بريطانيا تؤيد "سلاما تجاريا"

بياريتز(فرنسا)- (د ب أ):

أكّد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أن بلاده تؤيد "سلاما تجاريا" في الحرب التجارية المستمرة ولا تؤيد فرض رسوم جمركية، وذلك خلال لقائه مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ملقيا الضوء على نقطة خلاف بين الزعيمين.

وقال جونسون "أهنئ الرئيس على كل شيء يحققه الاقتصاد الأمريكي، إنه أمر رائع لرؤية ذلك"، متدخلا بأفكاره، فيما كان ترامب يتحدث بشأن الصين، عندما التقى الاثنان على هامش قمة مجموعة السبع.

وأضاف جونسون: "رأينا في الحرب التجارية هو أننا نؤيد أكثر السلام التجاري على العموم. لا نحب الرسوم الجمركية على العموم".

وتابع جونسون أن بريطانيا استفادت من ثلاثة قرون من التجارة الحرة. ورد ترامب: "ماذا عن الثلاث سنوات الماضية؟