  • عاجل:الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد (بيان بالدرجات)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    ريهام سعيد غابات الأمازون أسعار الفائدة اعتزال إليسا قصر البارون اتفاق السودان تنسيق الجامعات الطقس أسعار الذهب

    نمور برية تقتل شخصين خلال 4 أيام في نيبال

    08:34 ص الأحد 25 أغسطس 2019
    نمور برية تقتل شخصين خلال 4 أيام في نيبال

    نمور برية تقتل شخصين خلال 4 أيام في نيبال

    كاتماندو- د ب أ:

    أعلن مسؤولو الحياة البرية في نيبال عن مقتل رجل يبلغ من العمر 71 في هجوم لنمر بري اليوم الأحد بالقرب من حديقة وطنية جنوب غربي نيبال، في ثاني حادث يسفر عن مقتل إنسان خلال أربعة أيام.

    وقال أشوك بهانداري، مراقب بمتنزه بارديا الوطني، إن الرجل كان يطعم الخنازير خارج منزله في وقت مبكر من صباح يوم الأحد عندما انقض عليه نمر بري.

    وذكر بهانداري لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "يبدو أن النمر كان يحاول الإمساك بالخنزير وجاء الرجل في طريقه".

    وكان نمر بري قد قتل امرأة تبلغ من العمر 56 عامًا كانت تعمل في مزرعتها بالقرب من نفس الحديقة يوم الخميس الماضي.

    وقال بهانداري إن مسؤولي الحياة البرية والأمن يتتبعون تحركات النمور في المنطقة، مضيفا "إذا زادت الهجمات، فسوف نمسك بالحيوان ونضعه في مكان مغلق لبضعة أيام".

    يشار إلى أن الاحتكاكات بين الحيوانات البرية والبشر شائعة في نيبال، مما يثير المخاوف بشأن سلامة الأشخاص الذين يعيشون بالقرب من محميات الحياة البرية.

    وتعتبر نيبال موطنا لـ 235 نمرا بريا مهددا بالانقراض والتي تعيش في المناطق المحمية في السهول الجنوبية للبلاد على طول الحدود مع الهند.

    نمور برية نيبال حديقة وطنية

    الخبر التالى:

    وزير الخارجية الإسرائيلي: هدف العملية الأخيرة في سورية "نقل رسالة إلى إيران"
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان