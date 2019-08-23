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    ترامب يعقد اجتماعا مع مساعديه قبل إعلان رده على القرارات الصينية الأخيرة

    07:32 م الجمعة 23 أغسطس 2019
    ترامب يعقد اجتماعا مع مساعديه قبل إعلان رده على القرارات الصينية الأخيرة

    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

    واشنطن - (د ب أ):

    ذكرت شبكة " سي إن بي سي الإخبارية اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعقد حاليا اجتماعا مع كبار مساعديه التجاريين بالبيت الأبيض على خلفية القرارات الصينية الأخيرة الخاصة بفرض رسوم جمركية على سلع أمريكية مستوردة إضافية بقيمة 75 مليار دولار.

    ومن جانبها قالت وكالة أنباء بلومبرج إن ترامب يفكر حاليا في كيفية الرد على القرارات الصينية الأخيرة ، حيث ذكر فى وقت سابق من اليوم أنه سيعلن رده على القررات الصينية فى وقت لاحق من بعد ظهر اليوم الجمعة.

    دونالد ترامب الصين واشنطن الحرب التجارية

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