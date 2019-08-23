باكستان تبحث إقامة دعوى ضد تويتر لتعليق حسابات

إسلام أباد- (د ب أ):

ذكر مسؤول باكستاني اليوم الجمعة أن بلاده تدرس إقامة دعوى قضائية ضد موقع تويتر في حال لم يراجع عملاق مواقع التواصل الاجتماعي سياسته الخاصة بإسكات الأصوات الباكستانية في أزمة كشمير الجارية.

وقال أرسلان خالد المتحدث باسم رئيس الوزراء عمران خان لشؤون الاعلام الرقمي لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "رفع دعوى قضائية سوف تكون خطوة متطرفة ولكن يجب أن نحمي شعبنا".

وعلق تويتر 240 حسابا باكستانيا على الأقل تضم صحفيين بشأن منشورات على صلة بكشمير الأسبوع الماضي. ولم يتم استعادة سوى عشرة حسابات حتى الآن.

وقال خالد: "نحن نتوقع ردا من تويتر اليوم ونأمل في معالجة كل مخاوفنا".

وقدمت باكستان شكوى رسمية يوم الاثنين ومن حينها، أرسل تويتر رسائل تحذيرية عبر البريد الإلكتروني للأشخاص ومن بينهم صحفيون بدلا من تعليق الحسابات. وقال خالد إن تويتر لا يمكنه أن يكون "معتدلا" بشأن القضية بناء على طلب الهند.

ومنذ قرار الهند الذي صدر أوائل الشهر الجاري بإلغاء الوضع الدستوري الخاص للشطر الخاضع لسيطرتها من إقليم كشمير وفرض حالة أمنية على المنطقة، تصاعدت التوترات بين الجارتين اللتين خاضتا في السابق حربين بشأن الاقليم.