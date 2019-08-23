رصد 31 حالة فساد بين موظفي الحكومة في ألمانيا عام 2018

برلين- (د ب أ):

رصدت السلطات الألمانية ارتفاعا طفيفا في عدد حالات الفساد بين موظفي الحكومة عام 2018.

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية الصادرة اليوم الجمعة استنادا إلى تقرير الفساد الجديد لوزارة الداخلية الألمانية أن شبهة الرشوة ثبُتت لدى 31 موظفا في الدولة العام الماضي، مقابل 23 حالة عام 2017.

وبحسب التقرير، فإن من بين هذه الحالات موظفين في مراكز منح التأشيرات التابعة لوزارة الخارجية الألمانية، بالإضافة إلى موظفين لدى الجمارك والشرطة الاتحادية والهيئة الاتحادية لشؤون الهجرة واللاجئين.

وذكرت الصحيفة أن هناك واقعة فساد جسيمة تخص وزارة الدفاع الألمانية، حيث يواجه ضابط هناك اتهاما بالرشوة في إطار منح عطاءات لمشاريع تسليح.

وبحسب بيانات الوزارة، فإن نسبة وقائع الفساد بين موظفي الدولة لا تتجاوز واحد من بين كل عشرة آلاف موظف.