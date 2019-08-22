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    الإمارات تعلن عن عدد النساء المتقدمات للترشح في انتخابات البرلمان

    06:26 م الخميس 22 أغسطس 2019
    الإمارات تعلن عن عدد النساء المتقدمات للترشح في انتخابات البرلمان

    الإمارات

    أبوظبي - (د ب أ)

    أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات بالإمارات أن 555 مواطنا تقدموا للترشح في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي (البرلمان).

    وأغلقت اللجنة باب الترشح للانتخابات اليوم الخميس، بعد خمسة أيام من تلقي طلبات الراغبين بالترشح في الإمارات السبع التي تشكل اتحاد دولة الإمارات.

    وتلقت اللجنة خلال الأيام الخمسة طلبات من 555 مواطنا، بينها 200 طلب من النساء.

    واشترطت اللجنة ألا يقل عمر الراغب في الترشح عن 25عاما، وأن يكون حسن السمعة، ولم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف، وأن يكون لديه إلمام كاف بالقراءة والكتابة.

    ومن المقرر أن يتم الإعلان عن القائمة الأولية للمرشحين يوم 25 أغسطس الجاري، وإعلان القائمة النهائية يوم الثالث من سبتمبر المقبل.

    ومن المقرر إجراء الانتخابات يوم الخامس من أكتوبر المقبل، ويتم في اليوم نفسه إعلان نتائج الفرز، بينما يتم اعتماد القائمة النهائية للفائزين يوم 13 من نفس الشهر.

    وكان رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد قرر رفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي بالدورة الجديدة إلى 50% بحيث يتشكل المجلس من 20 مقعدا للرجال و20 مقعدا للمرأة.

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