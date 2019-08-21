فنزويلا تفتتح سفارة لها لدى كوريا الشمالية

بوجوتا - (د ب أ)

افتتحت فنزويلا اليوم الأربعاء سفارة لها في كوريا الشمالية، بحسب وكالة الأنباء الوطنية الفنزويلية "ايه في إن" بأن .

وانتقد نائب وزير الخارجية الفنزويلي روبن داريو مولينا في افتتاح السفارة "الهجمات" الأمريكية ضد حكومتي كاراكاس وبيونج يانج.

وقال نظير مولينا في كوريا الشمالية باك ميونج جوك إن فنزويلا يمكنها الاعتماد على دعم بلاده في الحرب ضد "الإمبريالية".

وتسعى حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إلى تعزيز العلاقات مع حلفائها الباقين وسط صراع طويل على السلطة بينه وبين زعيم المعارضة خوان جوايدو، انحازت خلاله عشرات الدول إلى جوايدو.

وتقيم فنزويلا علاقات دبلوماسية بالفعل مع بيونج يانج، لكن لم تكن لها سفارة هناك. وافتتحت كوريا الشمالية سفارة لها لدى كراكاس عام 2015.

وأعلن جوايدو نفسه رئيسًا مؤقتًا في يناير، بحجة أن فوز مادورو في انتخابات العام الماضي كان مزيفا.

وشهدت فنزويلا في ظل حكم مادورو انهيارا اقتصاديا أدى إلى فرار الملايين من المواطنين إلى البلدان المجاورة.