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    تعطل ناقلة نفط إيرانية في البحر الأحمر

    09:29 ص الأربعاء 21 أغسطس 2019
    تعطل ناقلة نفط إيرانية في البحر الأحمر

    تعطل ناقلة نفط إيرانية في البحر الأحمر

    طهران- أ ش أ:

    أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية، اليوم الأربعاء، بأن ناقلة نفط إيرانية تعطلت في البحر الأحمر، لكن الطاقم بخير والإصلاحات جارية على قدم وساق.

    ونقلت قناة ( سكاي نيوز) الإخبارية عن المدير الفني لشركة الناقلات الوطنية الإيرانية التي تديرها الدولة أكبر جابال أميلي، قوله إن "طاقم السفينة يعكف على إصلاح الخلل وهي في حالة مستقرة من ناحية السلامة، وجميع طاقم السفينة بخير".

    وأشارت القناة الإخبارية إلى أن إيران تملك أسطولا كبيرا من الناقلات في العالم، لكنها لا تملك خيارات لتحديث ناقلاتها والاحتفاظ بتدفق صادراتها النفطية وذلك بسبب العقوبات الأمريكية.

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