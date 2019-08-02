السلطات الروسية تحذر المتظاهرين المحتملين بأن يتوقعوا مواجهة صارمة

موسكو - (د ب أ):

حذرت السلطات الروسية المتظاهرين المحتملين اليوم الجمعة بأن يتوقعوا التعرض لعمليات مواجهة شاملة ضد أي مسيرة غير مرخص لها، يعتزمون تنظيمها بوسط موسكو يوم غد السبت.

وجاء في بيان لمكتب المدعي العام في العاصمة موسكو أن الشرطة "ستتخذ كافة الإجراءات الضرورية لوقف الاستفزازات والشغب وأي تصرفات يمكن أن تمثل انتهاكا للأمن العام".

وقال 6 آلاف شخص إنهم يعتزمون المشاركة في مظاهرة السبت، وهي الثالثة خلال عدة أسابيع، وفقا لصفحة الحدث على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي.

وأعرب مؤيدو المعارضة عن غضبهم إزاء رفض العديد من مرشحيهم لخوض انتخابات مجلس المدينة المقررة الشهر المقبل.

وحذر مكتب المدعي العام في موسكو أن "أي محاولة لتنظيم تجمع، غير مرخص، كحدث عام في مدينة موسكو يوم 3 أغسطس 2019، يعد انتهاكا مباشرا للقانون".

وخلال مظاهرات الأسبوع الماضي، تم اعتقال ثلث المتظاهرين الذين قدرتهم بيانات رسمية بـ 3500 متظاهر.

وقالت مجموعة الرصد "أو في دي -إنفو" لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن هذا هو اكبر عدد من حالات الاعتقال خلال مسيرة في روسيا خلال العقد الماضي.

وعلى تويتر، قال المعارض البارز للحكومة ليوبوف سوبول أحد المرشحين الذين تم رفض مشاركتهم من الاقتراع ، إنه سيتظاهر يوم السبت.

ونصحت السفارة الأمريكية في موسكو رعاياها بالابتعاد عن أماكن المحتجين، مستشهدة بالأعداد الكبيرة المتوقعة للمواطنين والوجود الأمني القومي المخطط له.

ووافق مكتب عمدة موسكو مساء اليوم الجمعة على مسيرتين لـ 100 ألف مشارك في كل واحدة منهما يومي 10 و11 أغسطس الجاري. وسيكون هذان الاحتجاجان موجهين أيضا ضد الأفعال الحكومية الأخيرة.