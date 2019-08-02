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البنتاجون: تطوير صواريخ جديدة بعد الخروج من معاهدة الأسلحة النووية مع روسيا

08:48 م الجمعة 02 أغسطس 2019
البنتاجون: تطوير صواريخ جديدة بعد الخروج من معاهدة الأسلحة النووية مع روسيا

وزارة الدفاع الأمريكية

القاهرة – مصراوي:

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" تطوير صورايخ جديدة بعد الانسحاب من معاهدة الأسلحة النووية المتوسطة مع روسيا، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

وأعلن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الجمعة، انسحاب واشنطن رسميًا من معاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى مع روسيا.

ونقلت "فرانس برس" عن بومبيو قوله، إن واشنطن أعلنت بصفة رسمية انسحابها من المعاهدة، التي أبرمت عام 1987 إبان الحرب الباردة.

وزارة الدفاع الأمريكية روسيا الأسلحة النووية واشنطن

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