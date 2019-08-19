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    الرئيس البرازيلي ينتقد ممارسة صيد الحيتان في النرويج

    03:08 م الإثنين 19 أغسطس 2019
    الرئيس البرازيلي ينتقد ممارسة صيد الحيتان في النرويج

    الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو

    برلين- (د ب ا):

    هاجم الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو النرويج بسبب ممارسة صيد الحيتان، وذلك في ظل النزاع حول تصحر غابات الأمازون المطيرة.

    وكان بولسونارو قد نشر مقطع فيديو بشأن النرويج، ولكن تقارير صحفية أفادت اليوم الاثنين أن الفيديو يرجع إلى جزر فارو، المملوكة للدنمارك وليس النرويج.

    وكانت النرويج قد أعلنت الأسبوع الماضي تجميد مساعدات للبرازيل من أجل حماية غابات الأمازون المطيرة، التي تعاني من تسارع وتيرة التصحر بحسب ما يقول المعنيون بشؤون البيئة.

    وأبدى بولسانارو رد فعل غاضب على هذا القرار ، وكتب على صفحته على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي أسفل مقطع الفيديو الذي نشره" شاهدوا ذبح الحيتان برعاية النرويج".

    ويشار إلى أن النرويج تسمح بصيد حيتان المينك. مع ذلك، قالت صحيفة داجبلاديت النرويجية اليوم إن مقطع الفيديو الذي نشره بولسانارو يظهر قتل حيتان من نوع بايلوت ذو الزعانف الطويلة في جزر فارو.

    وقالت الصحيفة إنها لا يمكنها تحديد تاريخ مقطع الفيديو، ولكن جماعة سي شيبرد المعنية بحماية البيئة وزعت صورا مماثلة.

    وكان النشطاء المعنيون بالحفاظ على البيئة قد قالوا إن معدل تصحر غابات الأمازون ارتفع بنسبة 15% العام الماضي.

    جايير بولسونارو النرويج صيد الحيتان غابات الأمازون

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