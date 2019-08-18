"منهم من انهار عليه المنزل".. 46 قتيلا جراء السيول في السودان

القاهرة – مصراوي:

لقي 46 شخصًا مصرعهم وأصيب 97 آخرين جراء الأمطار والسيول التي يشهدها السودان خلال الفترة الأخيرة، بحسب آخر بيان لوزارة الصحة في البلاد.

ويواجه السودان أمطارا غزيرة وسيولا منذ الرابع عشر من يونيو الماضي، وقال وكيل وزارة الصحة السوداني سليمان عبدالجبار إن عدد ضحايا السيول وصل إلى 46 قتيلا في كل أنحاء السودان منهم من انهار عليه المنزل ومنهم من جرفته السيول.

وكشف بحسب وكالة الأنباء السودانية، عن تأثر 16 ولاية من 18 في السودان عدا ولايتي وسط دارفور والنيل الأزرق.

وأعلن وكيل الصحة المكلف عن تأثر 16 ألف أسرة في كافة أنحاء السودان، مبينا أن العدد الكلي للمنازل المنهارة، كليا بلغ 9500 منزل، فيما بلغ عدد المنازل المنهارة جزئيا 4 آلاف منزل وحوالي 3148 مرحاضا منهارا كليا وحوالي 2500 منهار جزئيا، ونفوق حوالي 3137 من الحيوانات .

وقال الوكيل إن كل محليات ولاية الخرطوم تأثرت بالأمطار خاصة جنوب الخرطوم قطاع أحياء النصر، غبوش، وبروس، وانغولا، ومانديلا، وقلب الأسد والصحراء وجزء من حي اليرموك والتي تأثر بها حوالي ألف منزل انهيارا كليا وحوالي 500 مرحاض فضلا عن تأثر قطاع عد حسين والسلمة والأزهري جنوب.

وكشف الوكيل عن نقص في الإيواء وحاجة للخيم والمشمعات والمواد الغذائية ومياه الشرب النقية وتطهير الحمامات؛ إضافة لتوفير الخدمات العلاجية والإسعافية، وأشار إلى توفير الأدوية بمستشفى بشائر جنوب الخرطوم والعيادات المتحركة إضافة لتوفير عربات الدفع الرباعي، ونوه الوكيل الى تأثر 600 أسرة بمنطقة الحمرة بولاية شمال كردفان لم يتم الوصول اليهم، إضافة لتأثر مناطق بولايتي الجزيرة وسنار وولاية النيل الأبيض .