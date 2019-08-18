وزير الدفاع الروسي: لن ننشر صواريخ في أوروبا إلا إذا أقدمت أمريكا على ذلك

موسكو- (د ب أ):

كشف وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، اليوم الأحد أن موسكو لا تخطط لنشر الصواريخ التي تنتهك اتفاقية الأسلحة النووية متوسطة المدى في أوروبا أو آسيا إلا إذا أقدمت الولايات المتحدة على ذلك أولا.

وقال شويجو خلال مقابلة خاصة على قناة "روسيا 24": "إن كنتم بحاجة للاتفاق فنحن بحاجة إلى التفاوض. لكن في حال لم يكن لديك الرغبة بذلك ففي مرحلة ما يجب التوقف عن الكذب وقول الحقيقة أنك لا تريد الاتفاق".

وتابع شويجو قائلا " قولوا الحقيقة ولا تكذبوا واعترفوا أنكم ستنشرون الصواريخ في أوروبا وآسيا والمناطق الأخرى، لكن نحن لن نقوم بالنشر في المقابل إلا إذا أقدمت الولايات المتحدة على ذلك أولا".

يشار إلى أن واشنطن انسحبت رسميا، من معاهدة حظر الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى الموقعة مع موسكو، متعذرة بمزاعم حول انتهاك روسيا للمعاهدة وهو ما ينفيه الكرملين.

وأعلنت الخارجية الروسية أن سريان معاهدة حظر الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، قد انتهى اعتباراً من يوم الجمعة، الموافق 2 آب/أغسطس، بمبادرة من الولايات المتحدة، حسب سبوتنيك.