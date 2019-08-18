  • عاجل:احتفالية عيد العلم بحضور السيسي.. تغطية خاصة

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    عيد العلم مشروع الصوب الزراعية الأهلي وبيراميدز اتفاق السودان تنسيق الجامعات الطقس أسعار الذهب انفجار معهد الأورام عمرو دياب أزمة مضيق هرمز

    وزير الدفاع الروسي: لن ننشر صواريخ في أوروبا إلا إذا أقدمت أمريكا على ذلك

    09:57 ص الأحد 18 أغسطس 2019
    وزير الدفاع الروسي: لن ننشر صواريخ في أوروبا إلا إذا أقدمت أمريكا على ذلك

    وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو

    موسكو- (د ب أ):

    كشف وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، اليوم الأحد أن موسكو لا تخطط لنشر الصواريخ التي تنتهك اتفاقية الأسلحة النووية متوسطة المدى في أوروبا أو آسيا إلا إذا أقدمت الولايات المتحدة على ذلك أولا.

    وقال شويجو خلال مقابلة خاصة على قناة "روسيا 24": "إن كنتم بحاجة للاتفاق فنحن بحاجة إلى التفاوض. لكن في حال لم يكن لديك الرغبة بذلك ففي مرحلة ما يجب التوقف عن الكذب وقول الحقيقة أنك لا تريد الاتفاق".

    وتابع شويجو قائلا " قولوا الحقيقة ولا تكذبوا واعترفوا أنكم ستنشرون الصواريخ في أوروبا وآسيا والمناطق الأخرى، لكن نحن لن نقوم بالنشر في المقابل إلا إذا أقدمت الولايات المتحدة على ذلك أولا".

    يشار إلى أن واشنطن انسحبت رسميا، من معاهدة حظر الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى الموقعة مع موسكو، متعذرة بمزاعم حول انتهاك روسيا للمعاهدة وهو ما ينفيه الكرملين.

    وأعلنت الخارجية الروسية أن سريان معاهدة حظر الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، قد انتهى اعتباراً من يوم الجمعة، الموافق 2 آب/أغسطس، بمبادرة من الولايات المتحدة، حسب سبوتنيك.

    سيرجي شويجو وزير الدفاع الروسي موسكو أوروبا الأسلحة النووية

    الخبر التالى:

    مخاوف في الولايات المتحدة من التوصل إلى اتفاق سلام سيء مع طالبان
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان