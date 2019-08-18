  • عاجل:الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد (بيان بالدرجات)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    مشروع الصوب الزراعية الأهلي وبيراميدز اتفاق السودان تنسيق الجامعات الطقس أسعار الذهب انفجار معهد الأورام عمرو دياب أزمة مضيق هرمز

    مصر تُدين استهداف ميليشيا الحوثي في اليمن لحقل الشيبة البترولي بالسعودية

    01:46 ص الأحد 18 أغسطس 2019
    مصر تُدين استهداف ميليشيا الحوثي في اليمن لحقل الشيبة البترولي بالسعودية

    مصر تُدين استهداف ميليشيا الحوثي في اليمن لحقل الش

    القاهرة - مصراوي:

    أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم 17 أغسطس الجاري، هجوم ميليشيا الحوثي في اليمن على حقل الشيبة البترولي جنوب شرق المملكة العربية السعودية بواسطة طائرات مُسيرة اليوم.

    وأكد البيان مُجدَّداً على تضامُن مصر حكومةً وشعباً مع حكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودعم كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن واستقرار المملكة ضد محاولات النيل منها. كما حذر البيان من استهداف المنشآت الحيوية في السعودية بما في ذلك المساس بسلامة البنية التحتية للطاقة.

    مصر ميليشيا الحوثي اليمن حقل الشيبة في السعودية السعودية

    الخبر التالى:

    استشهاد 4 فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان