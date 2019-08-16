الجيش الباكستاني يؤكد دعمه للشعب الكشميري

إسلام آباد - (أ ش أ):

أكد رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوا، اليوم الجمعة، مجددا دعم جيشه للشعب الكشميري.

جاءت تصريحات باجوا خلال لقائه مع رئيس آزاد جامو وكشمير سردار مسعود أحمد خان في المقر العام للجيش الباكستاني بمدينة راولبندي، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية.

وأوضح المتحدث باسم الجيش الباكستاني اللواء آصف غفور أن الجانبين ناقشا الوضع الأمني الراهن في إقليم كشمير المتنازع عليه بين باكستان والهند، والتصرفات التي تقوم بها الهند على الخط الفاصل في كشمير والتي وصفها بأنها أفعال استفزازية.

جاء ذلك بعد أن أعلن الجيش الباكستاني صباح اليوم مقتل أحد جنوده بنيران هندية في إقليم كشمير فيما قٌتل 3 جنود اَخرين أمس الخميس إثر تبادل إطلاق النار بينهما.

وأصدرت وزارة الخارجية الباكستانية بيانا جاء فيه أن القوات الهندية انتهكت باستمرار اتفاق وقف إطلاق النار لعام 2003 الذي يستهدف المدنيين الأبرياء، وأن ذلك الانتهاك يشكل تهديدًا للسلام والأمن الإقليميين وقد يؤدي لسوء تقدير استراتيجي.

وكان الجانبان قد وقعا اتفاقية وقف إطلاق نار على طول الحدود "الفعلية" منذ نوفمبر عام 2003 ، لكن هذه الاتفاقية شهدت خروقات عدة على مدار السنوات الماضية وسط اتهامات متبادلة بين الطرفين.