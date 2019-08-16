  • عاجل:مباشر | دوري أبطال أفريقيا.. الزمالك 1 - 0 ديكاداها.. أشرف بن شرقي يُسجل للأبيض

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    حسين سالم انفجار معهد الأورام أسعار الذهب عيد الأضحى الحج 2019 جينيفر لوبيز تنسيق الجامعات الطقس اتفاق السودان أزمة مضيق هرمز

    ارتفاع أعداد المصابين الفلسطينيين على الحدود الشرقية لغزة إلى 67

    08:32 م الجمعة 16 أغسطس 2019
    ارتفاع أعداد المصابين الفلسطينيين على الحدود الشرقية لغزة إلى 67

    أرشيفية

    غزة - (أ ش أ):

    أصيب 67 فلسطينيا بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، اليوم الجمعة، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي المسيرات الأسبوعية السلمية شرق قطاع غزة.

    وأفادت مصادر فلسطينية بإصابة 34 مواطنا بالرصاص الحي وصفت حالتهم ما بين متوسطة وطفيفة، و33 آخرين بالرصاص المطاطي من بينهم 17 طفلا و3 فتيات، إضافة لإصابة العشرات بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، جرى علاجهم ميدانيا، جراء مهاجمة قوات الاحتلال المشاركين في المسيرات السلمية التي جرت شرق منطقة ملكة، وشرق جباليا، وشرق البريج، وشرق خان يونس.

    وتتعمد قوات الاحتلال إطلاق الرصاص الحي والمطاطي والقنابل الغازية المسيلة للدموع صوب المواطنين المشاركين في المسيرات الأسبوعية السلمية التي تنطلق كل يوم جمعة، على مقربة من الشريط الحدودي.

    هذا المحتوى من

    إصابة فلسطينيين قطاع غزة الاحتلال الاسرائيلي

    الخبر التالى:

    انطلاق صافرات الإنذار بمستوطنات غلاف غزة
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان