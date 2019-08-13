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أمريكا: الصين ترفض زيارة سفينتين بالبحرية الأمريكية لميناء هونج كونج

11:44 م الثلاثاء 13 أغسطس 2019
أمريكا: الصين ترفض زيارة سفينتين بالبحرية الأمريكية لميناء هونج كونج

وزارة الخارجية الامريكية

واشنطن - (د ب أ)

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الثلاثاء أن الحكومة الصينية رفضت طلبا بزيارة سفينتين تابعتين للبحرية الأمريكية هونج كونج، مع تصاعد حدة التوتر في الإقليم.

يشار إلى أن السفينتين هما سفينة النقل /يو إس إس جرين باي/ والطراد /يو إس إس ليك إيري/، وكان من المقرر أن ترسو السفينتان في الميناء خلال الأسابيع القادمة.

وقال مسؤول " لدينا سجل طويل من الزيارات الناجحة لميناء هونج كونج، ونتوقع أن تستمر".

وزارة الخارجية الأمريكية ميناء هونج كونج البحرية الأمريكية الحكومة الصينية

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