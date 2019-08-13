السودان: مقتل 7 أشخاص وانهيار منازل بسبب الأمطار والسيول (صور)

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القاهرة – مصراوي:

تسببت الأمطار الغزيرة والسيول والفيضانات بولاية الجزيرة السودانية في مقتل 7 أشخاص وانهيار عدد من المنازل وتضرر كبير في الخدمات العامة.

وقالت وكالة الأنباء السودانية (سونا)، الثلاثاء، إن سبعة أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب آخرين في مناطق متفرقة بولاية الجزيرة، وتأثرت عشرات القرى بفعل الأمطار.

وشهد حي 15 بمدينة الرفاعة ست حالات وفاة، في حين توفي السابع في قرية زرقة أم سعيد وهي واحدة من عشرة قري تأثرت بالسيول والفيضانات ليلة أمس الإثنين وصباح اليوم الثلاثاء.

وتوجه اللواء الركن أحمد صبير والي الجزيرة المكلف رفقة عدد من القيادات العسكرية والتنفيذية لأسر الضحايا لأداء واجب العزاء.

من جانبها دعا تجمع المهنيين السودانيين إلى دعم عاجل لضحايا السيول والأمطار، وأشار إلى أن ضعف البنى التحتية وعدم الاستعداد كان سبب الكارثة.

وكشفت وكالة (سونا) أن وفاة السيدة الرضية عثمان 43 عاما وآمنة شعيب وعلي عبد الله 17 عاما والرضية أحمد 8 سنوات وسراج أحمد 12 سنة، جاءت فجر اليوم جراء انهيار المنزل عليهم بسبب الأمطار التي شهدتها المنطقة ليلة أمس وحتى صباح اليوم وإصابة عبد اللطيف شعيب علي عبد الله 12 عاما وهاجر شعيب علي عبد الله 10 سنوات.

من جانبه طالب عثمان محمد عثمان صالح (عم المتوفين)، الوالي والوفد المرافق له بالاهتمام بالخدمات وبذل مزيد من الجهود لمواجهة تلك الكارثة، ووجه الشكر لهم على الزيارة.

فيما نقلت الوكالة السودانية عن الأستاذة عايدة حمزة أحمد يوسف مدير الشؤون الصحية بالمحلية مقرر غرفة طوارئ الخريف، حديثها عن تأثر قرى سكرانة وأم حجير والنصيراب وأم بلي والقيدح ومقعيرة وود أكرد والحار موسى وكوير موسى وانهيار 15 منزلا بقرية زرقة أم سعيد ووفاة عبد الله علي حسن 92 عاما.