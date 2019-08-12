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    إلغاء رحلات وإضطرابات في المطارات الكندية بسبب الإضرابات في هونج كونج

    07:22 م الإثنين 12 أغسطس 2019
    إلغاء رحلات وإضطرابات في المطارات الكندية بسبب الإضرابات في هونج كونج

    المطارات الكندية

    تورونتو - (أ ش أ):

    شهدت المطارات الكندية اضطرابات نتيجة إلغاء عدد من الرحلات الجوية القادمة من هونج كونج بسبب إضراب آلاف العمال المطالبين "بالديموقراطية".

    وجاءت الرحلة القادمة إلى مطار فانكوفر، من بين أكثر من 150 رحلة تم إلغاؤها في اليوم الرابع والأكبر من الاعتصامات في المطار الرئيسي في هونج كونج.

    وتصل ثلاث رحلات مباشرة إلى تورونتو وأربع رحلات إلى فانكوفر من هونج كونج يوميا.

    ولم يتضح بعد ما إذا كانت الرحلات الجوية الأخرى لشركة طيران كندا وكاثي باسيفيك ستكون من بين الرحلات التي تم إلغاؤها كنتيجة للمظاهرة الكبيرة التي يتوقع أن تستمر حتى يوم غد الثلاثاء.

    وذكر مطار تورونتو - في بيان ظهر اليوم - أنه تم إلغاء جميع الرحلات لبقية اليوم بخلاف تلك التي كانت في طريقها بالفعل إلى هونج كونج.

    وحسب الموقع الإلكتروني للمطار، تأثر ما يقرب من 150 من المغادرين وأكثر من 24 قادما من هونج كونج.

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    المطارات الكندية هونج كونج محتجون هونج كونج

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