وزير الإعلام اليمني يطالب مجلس الأمن بالقيام بواجباته إزاء الوضع بعدن
08:39 م السبت 10 أغسطس 2019
عدن - (أ ش أ)
طالب وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالقيام بواجباتهما إزاء عدن بموجب القانون الدولي.
وقال الإرياني - طبقا لقناة (العربية) الإخبارية الليلة - "ما حصل من سيطرة على مقار رسمية واقتحامات في عدن انقلاب على الشرعية".
وأكد وزير الإعلام اليمني أن الشعب اليمني سيواصل كفاحه حتى تحرير اليمن من الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران.
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