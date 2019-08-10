وزير الإعلام اليمني يطالب مجلس الأمن بالقيام بواجباته إزاء الوضع بعدن

عدن - (أ ش أ)

طالب وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالقيام بواجباتهما إزاء عدن بموجب القانون الدولي.

وقال الإرياني - طبقا لقناة (العربية) الإخبارية الليلة - "ما حصل من سيطرة على مقار رسمية واقتحامات في عدن انقلاب على الشرعية".

وأكد وزير الإعلام اليمني أن الشعب اليمني سيواصل كفاحه حتى تحرير اليمن من الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران.