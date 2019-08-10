مسؤول أمني يؤكد إصابة 8 فى انفجار بنغازى

طرابلس- (د ب ا):

أكد آمر نقطة الأمن في مركز بنغازي الطبي وصول 8 جرحى بينهم طفل إثر الانفجار الذي حدث أمام مول أركان في منطقة الهواري.

ولم يفصح المصدر عن أعداد القتلى ولا الجرحى، لافتًا إلى أنه إلى الآن لم يعرف ما إذا كان هناك قتلي أو لا .

وأشار المصدر إلى أنه تم تطويق المكان بالكامل تحسبًا لوقوع أي اختراق أمني، بحسب وكالة "وال- بنغازي"

وأوردت "بوابة أفريقيا" الليبية اليوم السبت "أنباء عن انفجار في منطقة الهواري بمدينة بنغازي".

ورجح شهود عيان أن يكون التفجير ناجم عن سيارة مفخخة، بحسب بوابة أفريقيا.

وأكدت مصادر محلية أن الانفجار وقع بالقرب من أحد المجمعات التجارية، مرجحة سقوط ضحايا نتيجة الازدحام حيث يخرج المواطنون للتسوق بمناسبة عيد الأضحى.

ولم تصدر أي جهة رسمية أي بيان عن الحادث كما لم تعلن أي جهة المسؤولية عن التفجير.