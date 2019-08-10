استقالة سفير التشيك بطهران بعد اتهامه بإصدار 400 تأشيرة لرجال أعمال إيرانيين

طهران - أ ش أ

استقال سفير التشيك في طهران سفاتوبلوك كومبا من منصبه؛ بعد اتهامه بإصدار 400 تأشيرة "شنجن" إلى تجار إيرانيين خارج المسار القانوني.

وذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية نقلا عن موقع "شنجن فيزا إنفو" أن السفير قدم استقالته هذا الأسبوع بعد تداول مزاعم عن قيامه بـ"بيع" 400 تأشيرة إقامة قصيرة لرجال أعمال إيرانيين.

وكانت المفتشية العامة لوزارة الخارجية التشيكية قد حققت في وقت سابق مع سفارة البلاد في طهران بشأن تورطها المحتمل في المتاجرة بالتأشيرات مع المئات من الإيرانيين.

يذكر أن منطقة شينجن تحتضن 26 دولة أوروبية ووجدت هذه المنطقة على هامش اتفاقية جاءت لإلغاء جوازات السفر وضوابط الهجرة فيما بينها، وتعتبر الدول تحت مسمى هذه المنطقة بأنها دولة واحدة بوجود سياسة تأشيرات مشتركة بينهم.