"لم أتزوج".. أمريكية عمرها 107 سنة تتحدث عن سر حياتها الطويلة

رحلة عراقية من فقدان ساقيها وذراعها إلى صناعة المجد في مصر

مصراوي – وكالات:

قالت مُعمّرة أمريكية احتفلت بعيد ميلادها رقم 107 يوم الأربعاء، إن بقاءها لكل هذه المدة على قيد الحياة سببه عدم الزواج.

ونقل موقع صحيفة الشرق الأوسط، الخميس، عن وسائل محلية أمريكية، قول لويز ساينور من برونكس بمدينة نيويورك، إنها تحافظ على نظام غذلئي صحي وتمارس الرياضة بانتظام، لكنها تعتقد أن السبب الحقيقي لتخطيها المئة عام هو أنها قضيت حياتها عزباء.

وتابعت السيدة (مواليد 1912) قولها إنها حتى الآن تمارس الرياضة وترقص قليلا، مضيفة "أعتقد أن سر بلوغي 107 أعوام هو أنني لم أتزوج أبداً. بنظري هذا هو السر، فأختي دامكاً ما تقول لي: أتمنى لو لم أتزوج أبداً".

وبحسب التقرير فإن أختها تبلغ 102 عامًا، في إشارة إلى أن العائلة يبدو وأنها تعيش لفترة طويلة.

وتعد أليليا ميرفي (114 سنة)، أكبر امرأة في الولايات المتحدة، وتعيش ميرفي في هارلم بنيويورك، حيث وُلدت ساينور أيضاً.

قالت ساينور أيضًا إن الأكل الإيطالي جيد جدا بالنسبة لها، مضيفة أنها تربت على الطعام الجيد "لا صودا لا كعك".