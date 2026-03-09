إعلان

وسائل إعلام: سقوط صاروخ "باتريوت" أمريكي على منطقة سكنية في البحرين

كتب : مصراوي

06:16 ص 09/03/2026

صواريخ باتريوت

وكالات


قالت صحيفة Haberler التركية، إن صاروخا أُطلق من نظام صواريخ "باتريوت" الأمريكي سقط على منطقة سكنية في مدينة سترة بالبحرين.

وجاء في تقرير الصحيفة: "ظهرت تقارير على وسائل التواصل الاجتماعي تفيد بأن الضرر لم يكن ناجما عن هجوم إيراني، بل عن عطل في صاروخ "باتريوت" أمريكي سقط على منطقة سكنية".

ولم يصدر أي تأكيد رسمي لهذه المعلومات من السلطات البحرينية.

وأفادت وزارة الداخلية البحرينية في وقت سابق بوقوع إصابات جراء انفجارين قويين وقعا نتيجة هجوم بطائرة مسيرة إيرانية على جزيرة سترة، وفقا لروسيا اليوم.

