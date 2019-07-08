ارتفاع حصيلة مصابي زلزال إيران إلى 112 مصابا

طهران - (أ ش أ)

ارتفعت حصيلة مصابي الزلزال الذي ضرب بلدة "مسجد سليمان" في جنوب غرب إيران، اليوم /الإثنين/، إلى 112 مصابا، فضلا عن مقتل شخص.

وذكرت شبكة (إيه بي سي) نيوز الأمريكية - نقلا عن وسائل إعلام إيرانية - أن 7 أشخاص من بين 112 مصابا، تلقوا علاجا بالمستشفيات، مضيفة أن شيخا توفي بأزمة قلبية جراء الزلزال.

وتقوم فرق الإنقاذ بتمشيط المنطقة الجبلية المحيطة ببلدة "مسجد سليمان" الكائنة بمحافظة "خوزستان" التي تقع على الحدود مع العراق. ويعيش نحو 6 آلاف شخص في 15 قرية بالقرب من مركز الزلزال.

وكان مركز المسح الجيولوجي الأمريكي قد أعلن في وقت سابق اليوم أن مركز الزلزال وقع على بعد 28 كيلومترا جنوب شرق مسجد سليمان ويقع على عمق 10 كيلومترات، مشيرا إلى أنه تم تسجيل خمسة توابع زلزالية على الأقل، وأنه تم الشعور بالهزات الأرضية في الكويت.