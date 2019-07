إصابة أمريكيين في انفجار ضخم داخل مركز تجاري بفلوريدا (فيديو)

القاهرة – مصراوي:

شهد ولاية فلوريدا الأمريكية، انفجار ضخم داخل مركز تجاري، نتيجة تسرب للغاز، مسببًا إصابة عدد من الأشخاص، لم تحدد عددهم السلطات بعد، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة فرانس برس.

ونشرت عدد من الحسابات على موقع "تويتر"، فيديوهات لأثر الحريق الذي نشب في المركز التجاري، وأدى إلى نهيار أجزاء من المبنى.

Multiple injuries are reported in a gas explosion that destroyed part of a shopping center and significantly damaged a neighboring gym in #Plantation , #Florida pic.twitter.com/H95w5YHUS4

DEVELOPING: Police and fire crews are responding to an explosion with "multiple patients" at a shopping center in Florida, officials said Saturday. https://t.co/XpM9jxGPcy pic.twitter.com/irj1FSEOGY