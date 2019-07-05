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    مجلس الأمن الدولي يوافق على الدعوة لوقف إطلاق النار في ليبيا

    09:31 م الجمعة 05 يوليه 2019
    مجلس الأمن الدولي يوافق على الدعوة لوقف إطلاق النار في ليبيا

    مجلس الأمن الدولي

    نيويورك - (د ب أ)

    وافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على الدعوة لوقف إطلاق النار في ليبيا اليوم الجمعة، وأدان الهجوم على مركز إيواء للمهاجرين بالقرب من طرابلس، والذي خلف عشرات القتلى أو الجرحى ، وفقًا لوثيقة لم تنشر رسميا، اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية.

    وشدد المجلس المؤلف من 15 عضوا على ضرورة التزام جميع الأطراف بعدم تصعيد الوضع الحالي بشكل عاجل ووقف إطلاق النار.

    كما دعا البيان جميع الأطراف إلى العودة إلى وساطة الأمم المتحدة وأعرب عن قلقه العميق إزاء تدهور الوضع الإنساني في ليبيا.

    وتم الانتهاء من البيان اليوم الجمعة بعد فشل المجلس في التوصل إلى اتفاق أمس الأول الأربعاء خلال جلسة عاجلة سرية بشأن هجوم طرابلس.

    مجلس الأمن الدولي ليبيا وقف إطلاق النار طرابلس الأمم المتحدة

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