قطر تعلق على اتفاق المعارضة و"العسكري" في السودان بشأن تقاسم السلطة

القاهرة – مصراوي:

أعربت قطر عن ارتياحها بعد التوصل لاتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى الحرية والتغيير المعارضة، وذلك حول تشكيل مجلس سيادي لمدة 3 سنوات وتكوين حكومة مدنية.

وأضافت الإمارة الخليجية في بيان نشرته وزارة خارجيتها أن الدوحة ترحب بما تم التوصل إليه بين الأطراف السودانية، وتتطلع إلى أن يضمن ذلك "التمثيل الحقيقي للشعب السوداني بأطيافه المختلفة بالإضافة إلى استمرار عمل أجهزة الدولة".

كما أشاد البيان بدور الاتحاد الأفريقي في "تجسير الهوة بين الفرقاء"، واعتبرت دوره "محورياً".

وتوصل المجلس العسكري مع قوى الحرية والتغيير إلى اتفاق لتقاسم السلطة لمدة ثلاثة أعوام يعقبها إجراء انتخابات في انفراجة للأزمة السودانية دفعت الآلاف للخروج إلى الشوارع للاحتفال به.

واتفق الطرفان في وقت مبكر من صباح الجمعة على ”إقامة مجلس للسيادة بالتناوب بين العسكريين والمدنيين ولمدة ثلاث سنوات أو تزيد قليلا".

وأصدر تجمع المهنيين السودانيين، بيانا أكد فيه أن الجيش سيتولى السلطة على مدى 21 شهرا الأولى بينما سيتولى المدنيون الحكم خلال 18 شهرا الباقية.

وقال البيان إن المجلس السيادي سيضم خمسة عسكريين وخمسة مدنيين وعضوا إضافيا يتفق عليه الجانبان.

كما يشمل الاتفاق تشكيل حكومة مدنية سميت حكومة كفاءات وطنية مستقلة برئاسة رئيس وزراء وعلى إجراء تحقيق دقيق وشفاف ومستقل في مختلف الأحداث العنيفة التي عاشتها البلاد في الأسابيع الأخيرة.