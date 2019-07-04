بريطانيا: سنواصل الضغط على الصين بشأن هونج كونج

بكين- (أ ف ب):

أكد وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، الخميس، أنه سيواصل الضغط على الصين بشأن معاملة المحتجين في هونج كونج وسط تصاعد للخلاف الدبلوماسي بين البلدين.

وكرر هانت الحديث عن "عواقب" إذا خالفت الصين التعهدات التي قطعتها بشأن الحقوق في هونج كونج عند عودة المنطقة إليها.

ورفض هانت في حديث لإذاعة "بي بي سي" أن يذكر توضيحات لكنه قال إن "الخيارات يجب أن تبقى مفتوحة". وقال إن "ما أردت توضيحه هو أن هذه قضية لا يمكن تجاوزها بل مسألة جدية جدا للمملكة المتحدة".

وكانت الصين أعلنت الأربعاء أنها تقدمت باحتجاج رسمي إلى لندن بعدما حذر وزير الخارجية البريطاني من "عواقب وخيمة" إذا خالفت اتفاق إعادة هونج كونج إلى سيادتها.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية جينغ شوانغ في لقائه الدوري مع الصحافيين "يبدو أنه يعيش في الخيال بشأن المجد البائد للاستعمار البريطاني ويلجأ إلى العادة السيئة في التحدث بفوقية عن شؤون دول أخرى".

من جهته، طالب سفير الصين لدى بريطانيا ليو شياومينغ في مؤتمر صحفي نقلته شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية "آمل أن تدرك الحكومة البريطانية التداعيات (...) وأن تكف عن التدخل، وعن إلحاق مزيد من الضرر في العلاقات".

واستدعت بريطانيا السفير الصيني إلى اجتماع ليل الأربعاء الخميس لبحث الاحتجاجات التي تشهدها المستعمرة البريطانية السابقة.

وأكد هانت الخميس إنه لا يدعم المحتجين العنيفين الذين هاجموا برلمان هونج كونج لكنه أكد انه يجب عدم استخدام "القمع" في التعامل معهم.

وقال "نعتبر الوضع مقلقا جدا. لا نطلب سوى احترام الاتفاق حول إعادة هونج كونج الذي أبرمناه مع الصين في 1984".

من جهته، صرح الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية جينغ شوانغ في لقائه الدوري مع الصحافيين الخميس أن "بعض الأشخاص في الجانب البريطاني يدلون بملاحظات لا مسؤولة حول قضية هونج كونج".

وأضاف أن "الجانب الصيني رد بشكل واضح على تصريحات السيد هانت الخاطئة بشأن هونج كونج، ورد الصين ينطبق على التصريحات المماثلة التي يدلي بها مسؤولون آخرون في الحكومة البريطانية".