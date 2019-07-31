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    عملية تبادل أسرى بين الحكومية السورية والفصائل المسلحة في ريف حلب

    07:54 م الأربعاء 31 يوليه 2019
    عملية تبادل أسرى بين الحكومية السورية والفصائل المسلحة في ريف حلب

    القوات الحكومية السورية

    دمشق - (د ب أ)

    أجرت القوات الحكومية السورية وفصائل المعارضة عملية تبادل أسرى من الجانبين في ريف حلب الشرقي اليوم الأربعاء.

    وقال مصدر في الجيش الوطني التابع للجيش السوري الحر " جرت عملية تبادل أسرى في معبر أبو الزندين قرب مدينة الباب في ريف حلب الشرقي، حيث تسلمت فصائل المعارضة 14 شخصاً لدى القوات الحكومية السورية، مقابل إطلاق فصائل المعارضة سراح 15 شخصاً كانوا معتقلين لديها".

    وأضاف المصدر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن عملية التبادل جرت عبر تنسيق مشترك بين الجيش الوطني والجيش التركي من جهة والقوات الحكومية والروسية من جهة أخرى.

    وتعتبر عملية التبادل هذه هي الثالثة بين فصائل المعارضة والقوات الحكومية حيث أُفرج بداية شهر فبراير الماضي عن 20 عنصراً من القوات الحكومية و20 شخصا من المعارضة، كما تم الافراج في 24 نوفمبر الماضي عن 20 شخصا مناصفة بين القوات الحكومية السورية وفصائل المعارضة.

    وتسيطر فصائل المعارضة السورية على ريف حلب الشمالي الشرقي بينما تسيطر القوات الحكومية على بعض المناطق في الريف الجنوبي الشرقي .

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