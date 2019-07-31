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    الإمارات تبدي ارتياحها لنتائج اجتماع حرس الحدود بين أبوظبي وطهران

    04:42 م الأربعاء 31 يوليه 2019
    الإمارات تبدي ارتياحها لنتائج اجتماع حرس الحدود بين أبوظبي وطهران

    الإمارات

    أبوظبي - (د ب أ):

    أبدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة ارتياحها لنتائج الاجتماع الدولي المشترك السادس لفرق حرس الحدود والسواحل بين الإمارات وإيران الذي عقد في طهران أمس الثلاثاء.

    وقال سالم محمد الزعابي مدير إدارة التعاون الأمني الدولي بوزارة الخارجية الإماراتية اليوم الاربعاء إن الاجتماع يأتي استكمالا للقاءات الدورية السابقة للجنة المشتركة بين البلدين، والتي تم تشكيلها لبحث مسائل تجاوز الصيادين للحدود البحرية للبلدين وحل مسائل الإفراج عن المخالفين لقواعد الصيد ومكافحة عمليات التهريب، لافتا الى أن الإجتماع يأتي في سياق حرص الإمارات على شؤون مواطنيها بمن فيهم الصيادون.

    وقالت وكالة أنباء الإمارات إن الزعابي أبدى ارتياحه للنتائج التي أسفر عنها الاجتماع الذي اقتصر حسب جدول الاعمال على مايتصل بشؤون الصيادين الإماراتيين ووسائل الصيد المملوكة لهم، مؤكدا أهمية هذه الاجتماعات في ظل الاحتياجات العملية المتعلقة بالحدود البحرية بين البلدين.

    الإمارات وزارة الخارجية طهران أبوظبي حرس الحدود

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