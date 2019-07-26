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    اليمن: نهب الميليشيا الحوثية للطبعات النقدية سياسات تجويع وإفقار للمواطنين

    09:29 م الجمعة 26 يوليه 2019
    اليمن: نهب الميليشيا الحوثية للطبعات النقدية سياسات تجويع وإفقار للمواطنين

    وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني

    عدن - (أ ش أ):

    أدان وزير الإعلام اليمني معمر الارياني إقدام ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران على مداهمة محلات الصرافة والمحال والمجمعات التجارية في مناطق سيطرتها ومصادرة ملايين الريالات يوميًا بحجة "الطبعات النقدية الجديدة".

    وقال الوزير اليمني - في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - "ما تقوم به الميليشيا من عمليات سرقة ونهب منظم لا تقدم عليه سوى العصابات والمافيا، ويشير للوضع القاتم الذي يعيشه رجال المال والأعمال والقطاع الخاص والمواطنين في مناطق سيطرة الميليشيا".

    وأضاف "أن هذه الممارسات الإجرامية والتضييق على النشاط الاقتصادي والتي تطورت بشكل مضطرد مؤخرًا تندرج ضمن سياسات التجويع والإفقار المتعمد للمواطنين وشل الحياة الاقتصادية ومراكمة العاطلين عن العمل لدفعهم للقتال في صفوف الميليشيا كخيار أخير لتأمين قوت أسرهم".

    وحمل وزير الإعلام اليمني كافة المتورطين في هذه الممارسات الإجرامية المسؤولية الجنائية باعتبارها جرائم سطو بالقوة والإكراه يعاقب عليها القانون..مطالبًا المجتمع الدولي وفي المقدمة المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث سرعة التحرك لوقف هذه الجرائم والانتهاكات بحق المواطنين في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية.

    هذا المحتوى من

    Asha
    معمر الإرياني الإعلام اليمني نهب الأموال الحرب اليمنية الحوثيون

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