البيت الأبيض: الرئيس ترامب ملتزم بحماية مصالح أمريكا وحلفائها في هرمز

واشنطن - (أ ش أ):

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ملتزم بحماية مصالح الولايات المتحدة وحلفائها ضد تهديدات إيران في مضيق هرمز.

وأضاف البيت الأبيض - وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية اليوم الجمعة - أن الرئيس ترامب يرغب في مساعدة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لحل أزمة الناقلة البريطانية المحتجزة في إيران.