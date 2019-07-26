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    البيت الأبيض: الرئيس ترامب ملتزم بحماية مصالح أمريكا وحلفائها في هرمز

    07:46 م الجمعة 26 يوليه 2019
    البيت الأبيض: الرئيس ترامب ملتزم بحماية مصالح أمريكا وحلفائها في هرمز

    الرئيس الأمريكي دونالد ترمب

    واشنطن - (أ ش أ):

    أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ملتزم بحماية مصالح الولايات المتحدة وحلفائها ضد تهديدات إيران في مضيق هرمز.

    وأضاف البيت الأبيض - وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية اليوم الجمعة - أن الرئيس ترامب يرغب في مساعدة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لحل أزمة الناقلة البريطانية المحتجزة في إيران.

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