البيت الأبيض: الرئيس ترامب ملتزم بحماية مصالح أمريكا وحلفائها في هرمز
07:46 م الجمعة 26 يوليه 2019
واشنطن - (أ ش أ):
أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ملتزم بحماية مصالح الولايات المتحدة وحلفائها ضد تهديدات إيران في مضيق هرمز.
وأضاف البيت الأبيض - وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية اليوم الجمعة - أن الرئيس ترامب يرغب في مساعدة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لحل أزمة الناقلة البريطانية المحتجزة في إيران.
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