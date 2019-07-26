تحديد موعد أولى جلسات محاكمة البشير بتهم الفساد والثراء الحرام

القاهرة – مصراوي:

كشفت وسائل إعلام سودانية، أنه جرى تحديد يوم 31 يوليو، كموعد الجلسة الأولى في محاكمة الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير.

وبحسب صحيفة "المشهد" السودانية، سيحاكم البشير بتهم تتعلق بالفساد وحيازة النقد الأجنبي والثراء الحرام.

وكانت النيابة قد عثرت في منزل الرئيس السوداني المعزول على مبلغ 113 مليون دولار، ما جعلها توجه له تهم الفساد، لكن لم يوجه له حتى اللحظة أي تهم تتعلق بقتل المتظاهرين.

من المقرر أن تنعقد المحاكمة في وسط الخرطوم. وكانت محكمة الخرطوم شمال قد رفضت نظر القضية، لأسباب أمنية تتعلق بموقع المحكمة.

والمرجح أن تعترض هيئة الدفاع عن البشير على أي موقع للمحاكمة لا يتناسب مع القضية.