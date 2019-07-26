حول العالم في 24 ساعة: وفاة الرئيس التونسي عن عمر يناهز 92
القاهرة – مصراوي:
شهد العالم الخميس، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها إعلان الرئاسة التونسية الخميس خبر وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي عن عمر يناهز 92 عاما إثر نقله أمس الاربعاء إلى المستشفى العسكري بالعاصمة.
الخبر التالى:الحكومة الموريتانية تؤكد تعافي الاقتصاد وتحسن النمو
الأخبار المتعلقة
-
الرئيس التونسي المؤقت ينتقل لمقر إقامة عائلة "السبسي" لتقديم واجب
-
اتحاد الشغل التونسي يدعو لاستبعاد تعديلات على القانون الانتخابي رفضها
-
بومبيو: مستعد لزيارة إيران لمخاطبة الشعب عن السياسة الأمريكية
-
"وقت حرج".. هل ينشز إيقاع الحياة السياسية في تونس بوفاة قائد السبسي؟
-
قراصنة يستهدفون هواتف رئيس البرازيل المحمولة
-
رئيس الحكومة التونسية: الجيش يؤمن جنازة وطنية للرئيس الراحل بعد غد
اعلان
باقى المحتوى
باقى المحتوى
-
834
-
550
-
545
-
399
-
236
-
224
-
181
-
106
-
71
-
61