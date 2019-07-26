حول العالم في 24 ساعة: وفاة الرئيس التونسي عن عمر يناهز 92

القاهرة – مصراوي:

شهد العالم الخميس، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها إعلان الرئاسة التونسية الخميس خبر وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي عن عمر يناهز 92 عاما إثر نقله أمس الاربعاء إلى المستشفى العسكري بالعاصمة.