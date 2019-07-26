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    حول العالم في 24 ساعة: وفاة الرئيس التونسي عن عمر يناهز 92

    01:00 ص الجمعة 26 يوليو 2019
    حول العالم في 24 ساعة: وفاة الرئيس التونسي عن عمر يناهز 92

    الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي

    القاهرة – مصراوي:

    شهد العالم الخميس، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها إعلان الرئاسة التونسية الخميس خبر وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي عن عمر يناهز 92 عاما إثر نقله أمس الاربعاء إلى المستشفى العسكري بالعاصمة.

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