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    واشنطن تفرض عقوبات جديدة على فنزويليين ورجل أعمال كولومبي

    06:16 م الخميس 25 يوليه 2019
    واشنطن تفرض عقوبات جديدة على فنزويليين ورجل أعمال كولومبي

    وزارة الخزانة الأمريكية

    واشنطن - (أ ش أ):

    أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على رجل أعمال كولومبي وثلاثة من أولاد زوجة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

    ونقلت شبكة "إية بي سي" الإخبارية الأمريكية عن الوزارة، اليوم الخميس، أن المتورطين متهمون بتشكيل شبكة سرقت مئات الملايين من الدولارات من عقود استيراد المواد الغذائية.

    وكانت الشبكة التي استهدفتها إجراءات اليوم الخميس يديرها أليكس ساب وهو رجل أعمال كان على رادار المسئولين الأمريكيين لمدة سنتين بعد إبرام عدد كبير من العقود مع حكومة مادورو الاشتراكية.

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