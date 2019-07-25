جونسون: بريطانيا لن تطرح مرشحا في المفوضية الأوروبية الجديدة

لندن- (د ب ا):

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن بريطانيا لن تطرح مرشحين للمفوضية الأوروبية الجديدة، رغم مطالبتها بذلك بصفتها عضوا بالاتحاد الأوروبي.

وأوضح جونسون في أول بيان له أمام البرلمان البريطاني:" لن نرشح مفوضا أوروبيا تحت أي ظروف" مضيفا أن قراره " لا يهدف إلى منع الاتحاد الأوروبي من تشكيل مفوضية جديدة".

وقال جونسون إن الكثير من المسؤولين في بريطانيا " منشغلون للغاية في اجتماعات في بروكسل ولوكسمبورج، في حين أنه من الأفضل أن يعملوا من أجل التوصل لاتفاقات جديدة للتجارة الحرة".

ويشار إلى أنه مطلوب من بريطانيا طرح اسم مرشح للمفوضية رغم أن البلاد سوف تخرج من الاتحاد الأوروبي في 31 تشرين أول/اكتوبر المقبل، قبل يوم من بدء عمل المفوضية.

وأكد جونسون أن بريطانيا ستخرج من الاتحاد الأوروبي في 31 اكتوبر المقبل، باتفاق أو بدون اتفاق.