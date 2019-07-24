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    بوتين مهنئا جونسون: تطوير العلاقات في مختلف المجالات من مصلحة بلدينا

    08:21 م الأربعاء 24 يوليه 2019
    بوتين مهنئا جونسون: تطوير العلاقات في مختلف المجالات من مصلحة بلدينا

    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

    موسكو - (أ ش أ):

    وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برقية تهنئة إلى رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون، بمناسبة توليه هذا المنصب.

    وقال بوتين - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأربعاء- "إنه من مصلحة بلدينا وشعبينا تطوير العلاقات في مختلف المجالات"، متمنيا نجاح عمله في منصب رئيس الحكومة.

    يذكر أنه تم انتخاب بوريس جونسون زعيما لحزب المحافظين البريطاني - أمس - ثم تم الإعلان عن تعيينه رئيسا للوزراء ليحل محل تيريزا ماي في هذا المنصب وكلفته الملكة إليزابيث الثانية بتشكيل حكومة جديدة.

    هذا المحتوى من

    Asha
    فلاديمير بوتين بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني موسكو

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