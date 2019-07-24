بوتين مهنئا جونسون: تطوير العلاقات في مختلف المجالات من مصلحة بلدينا
موسكو - (أ ش أ):
وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برقية تهنئة إلى رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون، بمناسبة توليه هذا المنصب.
وقال بوتين - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأربعاء- "إنه من مصلحة بلدينا وشعبينا تطوير العلاقات في مختلف المجالات"، متمنيا نجاح عمله في منصب رئيس الحكومة.
يذكر أنه تم انتخاب بوريس جونسون زعيما لحزب المحافظين البريطاني - أمس - ثم تم الإعلان عن تعيينه رئيسا للوزراء ليحل محل تيريزا ماي في هذا المنصب وكلفته الملكة إليزابيث الثانية بتشكيل حكومة جديدة.
هذا المحتوى من
-
326
-
252
-
237
-
172
-
123
-
122
-
94
-
84
-
75
-
74