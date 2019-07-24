بوتين مهنئا جونسون: تطوير العلاقات في مختلف المجالات من مصلحة بلدينا

موسكو - (أ ش أ):

وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برقية تهنئة إلى رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون، بمناسبة توليه هذا المنصب.

وقال بوتين - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأربعاء- "إنه من مصلحة بلدينا وشعبينا تطوير العلاقات في مختلف المجالات"، متمنيا نجاح عمله في منصب رئيس الحكومة.

يذكر أنه تم انتخاب بوريس جونسون زعيما لحزب المحافظين البريطاني - أمس - ثم تم الإعلان عن تعيينه رئيسا للوزراء ليحل محل تيريزا ماي في هذا المنصب وكلفته الملكة إليزابيث الثانية بتشكيل حكومة جديدة.