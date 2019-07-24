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    مخاوف في إندونيسيا من تضرر محصول الأرز بسبب الجفاف

    12:52 م الأربعاء 24 يوليه 2019
    مخاوف في إندونيسيا من تضرر محصول الأرز بسبب الجفاف

    محصول الأرز

    جاكرتا - (د ب أ):

    يواجه محصول الأرز في إندونيسيا خطر التعرض لأضرار كبيرة بسبب موجة جفاف طويلة بصورة غير معتادة ضربت العديد من مناطق الإنتاج، ما يرفع احتمال اللجوء إلى زيادة الواردات للعام الثاني.

    ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء، تسبب الطقس في جفاف لحقول الأرز في أنحاء جزيرة جاوة، أبرز مناطق زراعة الأرز. وصرح إدي بورناوان، مدير حماية المحاصيل في الوزارة، بأنهم رصدوا بالفعل تراجعا في الإنتاجية في مساحات تتجاوز الـ20 ألف هكتار.

    وفي ظل ما تشهده بعض المناطق من "جفاف شديد" وغياب للمطر لستين يوما فأكثر، حذرت الأرصاد الجوية الوطنية من أن الأرخبيل قد يكون تحت تأثير موجة ضعيفة من ظاهرة "إل نينو"، التي تتسبب في كثير من الأحيان في طقس جاف في جميع أنحاء آسيا.

    ودفع الجفاف الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو إلى إعطاء توجيهات باتخاذ خطوات للتخفيف من أثر الجفاف، وكذلك التجهيز لخيارات تشمل الأمطار الصناعية.

    وقال بورناوان إن وزارة الزراعة تعتزم العمل من أجل تقليل أثر الجفاف من خلال زراعة بذور مقاومة للجفاف.

    ولفت إلا أن محاصيل غذائية أخرى مثل الذرة وفول الصويا لم تتأثر بعد من جفاف الطقس.

    محصول الأرز إندونيسيا جاكرتا

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