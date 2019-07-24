أبرز التصريحات في 24 ساعة: جونسون سيكون رئيس وزراء عظيمًا
القاهرة – مصراوي:
هنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، البريطاني بوريس جونسون على الفوز بزعامة حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا.
الأخبار المتعلقة
-
حول العالم في 24 ساعة: بوريس جونسون يفوز بزعامة حزب المحافظين الحاكم
-
بوريس جونسون.. ماذا في جعبة "ترامب بريطانيا" بشأن مصر وبريكست وإيران؟
-
لافروف: لم نوقف الحوار حول الوضع في فنزويلا ونتحدث مع الجميع
-
سفير القاهرة بباريس: تشاور منتظم بين السيسي وماكرون بشأن مكافحة الارهاب
-
سكرتير عام الناتو يهنئ جونسون على انتخابه رئيسًا لوزراء بريطانيا
-
مجلس الشيوخ الأمريكي يصادق على تعيين مارك إسبر وزيرًا للدفاع
اعلان
باقى المحتوى
باقى المحتوى
-
457
-
324
-
188
-
182
-
156
-
135
-
122
-
117
-
113
-
84