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    أبرز التصريحات في 24 ساعة: جونسون سيكون رئيس وزراء عظيمًا

    02:00 ص الأربعاء 24 يوليه 2019
    أبرز التصريحات في 24 ساعة: جونسون سيكون رئيس وزراء عظيمًا

    دونالد ترامب

    القاهرة – مصراوي:

    هنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، البريطاني بوريس جونسون على الفوز بزعامة حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا.

    دونالد ترامب بوريس جونسون فرنسا سيرجي لافروف

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    حول العالم في 24 ساعة: بوريس جونسون يفوز بزعامة حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا
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