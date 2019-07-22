جون بولتون: إيران وحزب الله يدعمان دكتاتورية مادورو

القاهرة- (مصراوي):

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، إن إيران وحزب الله يدعمان دكتاتورية الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، القائمة على القمع والتعذيب وقتل الأبرياء وتهديد أمن المنطقة بشكل مباشر، بحسب "سكاي نيوز".

وأضاف بولتون في تغريدة على حسابه بتويتر: "سنستمر في فضح جهود مادورو وإيران المزعزعة للاستقرار في العالم الغربي".

وتأتي تغريدة بولتون عقب ساعات من اتهام الجيش الأمريكي طائرة فنزويلية مقاتلة بتتبع طائرة تابعة للبحرية الأمريكية "بشكل عدواني" فوق المجال الجوي الدولي، في مؤشر آخر على تزايد العداء بين البلدين.

وحدثت المواجهة بين الطائرتين الأمريكية والفنزويلية الجمعة، وهو نفس اليوم الذي أعلنت فيه الإدارة الأمريكية فرض عقوبات على 4 من كبار مسؤولي وكالة المخابرات العسكرية الفنزويلية.

وذكر الجيش الأمريكي، في بيان، صدر أمس الأحد، إنه خلص إلى أن "الطائرة المقاتلة الروسية الصنع تعقبت بشكل عدواني الطائرة (الأمريكية) على مسافة غير آمنة في المجال الجوي الدولي لفترة زمنية طويلة ما عرض سلامة الطاقم ومهمة الطائرة للخطر".

ولم تتصادم الطائرتان، ولم يصب أحد في الحادث.​